Hombre es Detenido con 60 Mil Dosis de Marihuana en la Colonia El Paraíso en León

Integrantes de la Policía de León lograron la detención de un hombre en calles de la colonia El Paraíso, quien estaba en posesión de más de 60 mil dosis de una hierba verde con las características de la marihuana.

El hombre detenido fue identificado como Juan Carlos

La persona que detuvieron fue identificada como Juan Carlos N, quien se encontraba en la calle Ejido de Barretos cuando lo capturaron las autoridades municipales. Fueron oficiales en labores de vigilancia quienes observaron al sujeto retirando paquetes de un domicilio y percibió un fuerte olor a dicha sustancia.

El individuo intentó evadir a los oficiales de la Policía Municipal corriendo por la misma calle, pero varios policías también corrieron tras él, quien fue alcanzado y detenido por los elementos que lo persiguieron.

Juan Carlos ya contaba con antecedentes penales

Tras la detención y el aseguramiento de la droga, que confirmó la presencia de las 60 mil dosis de marihuana, se pudo saber que el sospechoso cuenta con antecedentes por delitos contra la salud.

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Tanto el detenido como la sustancia ilícita fueron puestos a disposición de agentes de la Fiscalía General de la República, instancia que será la encargada de determinará su situación jurídica.

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JIPV