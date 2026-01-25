Dos Personas Murieron Atropelladas, Una en Silla de Ruedas y Otra fue Asesinada Irapuato
N+
Tres personas murieron el pasado sábado en distintos hechos, una de ellas que iba en silla de ruedas fue atropellada por un camión urbano, otra más también murió atropellada y otra asesinada.
En Irapuato, Guanajuato tres personas murieron en hechos distintos durante el pasado sábado 24 de enero.
El primero fue un hombre en silla de ruedas que cruzaba la avenida Mariano J. García a la altura de la salida a Pueblo Nuevo.
Hombre en silla de ruedas muere al ser atropellado por un urbano
La unidad implicada fue la IR-0615 del Sistema del Transporte Público Municipal, su conductor fue detenido en el lugar del accidente por elementos de Tránsito. El hombre murió instantáneamente en el lugar.
Más tarde un hombre que huía de sus verdugos en una bicicleta roja fue alcanzado y asesinado a tiros en la calle Río Fuerte de la colonia Villas de San Cayetano.
Ciclista asesinado fue identificado como Jorge
De acuerdo con versiones extraoficiales, la víctima habría respondido al nombre de Jorge, y vestía un pantalón de mezclilla, playera blanca y un suéter oscuro.
De sus homicidas se desconoce toda información pues no hubo detenidos.
Ya por la noche otra persona murió aparentemente atropellada sobre el bulevar Solidaridad a la altura de la colonia Comisión Federal de Electricidad.
