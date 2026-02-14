En Dos Operativos Recuperan 17 Mil Litros de Huachicol en Villagrán, Guanajuato

Gracias a dos denuncias ciudadanas a los números de emergencia, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) lograron en dos operativos, el aseguramiento de 17 mil litros de huachicol en el municipio de Villagrán, Guanajuato.

Nota Relacionada: Cajera y Clienta Frustran Robo en Tienda de Abarrotes en León; Hombres Armados Huyen

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, los hechos ocurrieron cuando se reportó que en plena zona centro de Villagrán había un camión sospechoso que llevaba varias horas estacionado.

Ante ello, la policía municipal, en coordinación con los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado realizaron un operativo en la zona, donde de inmediato lograron ubicar el camión.

Después de un par de minutos, notaron que la unidad al parecer había sido abandonada, por lo que se procedió a su inspección, corroborando que no fuera de nadie o si el dueño se encontraba cerca del lugar.

Al abrir el camión, encontraron en su interior alrededor de 13 mil litros con combustible almacenado sin medidas de seguridad, en un área de tránsito constante de personas, por lo que se procedió a su aseguramiento de inmediato.

Encuentran otro vehículo con 4 mil litros de huachicol

Horas más tarde, nuevamente se recibió un reporte, donde se logró ubicar una camioneta con cuatro contenedores llenos de hidrocarburo, que además contaba con reporte de robo vigente.

Asimismo, se aseguró el huachicol, el cual fue presentado ante las autoridades correspondientes para comenzar una carpeta de investigación y así continuar con el respectivo proceso.

Historias recomendadas:

NLD