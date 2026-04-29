Encuentran Toma Clandestina en Celaya, Guanajuato; Aseguran 13 Mil Litros de Huachicol

Un reporte al sistema de emergencia, ayudó a que elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con la Guardia Nacional, localizaran una toma clandestina en la comunidad de La Palmita, en Celaya, Guanajuato.

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Fue la dependencia de Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, quien confirmó que fue gracias a una denuncia anónima que ayudó a la localización de esta toma clandestina, de la cual se extraían miles de litros de hidrocarburo.

De acuerdo a los hechos, el hallazgo ocurrió tras la denuncia, que provocó la movilización de varios elementos de Seguridad, quienes al realizar un operativo por la zona de La Palmita, cerca de un predio, detectaron un fuerte olor a combustible.

Esto ayudó a que los uniformados, pudieran detectar el olor y la zona de donde provenía, por lo que al ingresar, tuvieron a la vista una toma clandestina, lo cual provocó que se aplicaran los protocolos pertinentes y se diera aviso al personal de Pemex.

De inmediato la zona fue resguardada por los elementos, quienes también realizaron un operativo en la zona, con la finalidad de detener a alguien, pero el lugar se encontraba vacío al momento del hallazgo, por lo que solo se procedió a su aseguramiento.

Encuentran 13 mil litros en una cisterna enterrada

Al continuar con el recorrido en la zona, para sorpresa de los uniformados, encontraron también una cisterna enterrada, en la cual había más de 13 mil litros de huachicol, los cuales habían sido extraídos de la toma clandestina.

Ante ello, los elementos implementaron los protocoles adecuados para resguardar la zona y poner salvo a los vecinos de la zona, ante el temor de que pudiera ocurrir un percance mayor, al tener expuesto el combustible.

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