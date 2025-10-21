Encuentran Tres Cuerpos Sin Vida en un Camino de Terracería en Cortazar, Guanajuato

Habitantes de Cortazar, que regresaban de su trabajo a casa, encontraron sobre un camino y cerca del canal de Coria, los cuerpos de tres hombres sin vida, los cuales presentaban huellas de violencia.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 7:00 p.m., cuando los mismos habitantes de la comunidad Valencia de Fuentes regresaban de sus trabajos a casa para descansar, cuando vieron a lo lejos sobre un camino de terracería, lo que parecía ser tres bultos.

Al acercarse, notaron que los bultos correspondían a los cuerpos de tres personas, los cuales presentaban huellas de violencia, así como impactos de arma de fuego, por lo que no dudaron en llamar a los números de emergencia.

A los pocos minutos, Policías Municipales llegaron al lugar, quienes al confirmar el hallazgo en el camino, pidieron el apoyo de paramédicos, así como personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, mientras también acudía personal de la Guardia Nacional.

Al llegar los rescatistas, confirmaron que ninguno de los tres cuerpos presentaba signos vitales, por lo que se acordonó el área ante la mirada de vecinos de la zona.

Cuerpos sin vida tenían huellas de violencia, vecinos en Cortazar, no los identifican

Minutos después, al llegar el personal del Servicio Médico Forense se confirmó que los cuerpos de las víctimas presentaban huellas de violencia, por lo que se comenzó con las indagatorias correspondientes.

Por su parte, el personal de la Fiscalía, también inició con una averiguación, mientras que los habitantes de la zona, destacaron no poder identificar a las personas, ni haber escuchado algún ruido durante la madrugada.

