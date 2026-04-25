Estás Vialidades Serán Cerradas en León por el Medio Maratón BJX 2026

Miles de participantes están listos para ser parte de una edición más del Medio Maratón BJX 2026 en León, Guanajuato, que se llevará a cabo el domingo 26 abril por las calles de la capital del calzado.

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Es importante destacar que el inicio de esta carrera está programado a las 5:30 de la mañana y se estima que concluya a las 9:30 de la mañana y la cual recorrerá varias calles de la ciudad, las cuales serán cerradas.

De igual manera, se informó que se espera la participación de más de 8 mil corredores, teniendo como punto de salida afuera de las instalaciones del Poliforum de León, sobre el bulevar Paseo de los Niños.

Como dato relevante, en este recorrido contempla las siguientes avenidas, las cuales serán cerradas: Calzada de los Niños Héroes, Bulevar Adolfo López Mateos, Bulevar Mariano Escobedo, Bulevar Paseo de Jerez, Bulevar Francisco Villa, Avenida Olímpica, Pedro Moreno, Francisco I. Madero, Hernández Álvarez, 5 de Febrero, Avenida Roma, Bulevar Las Américas, Avenida Calzada Tepeyac, Bulevar San Pedro y la Avenida Pradera.

Elementos de varias corporaciones participarán en este evento

Asimismo, se notificó que en esta carrera, participarán elementos de varias dependencias, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de personal de Protección Civil, Bomberos y de la Cruz Roja, los cuales estarán ubicados en diferentes puntos de la ciudad.

Por su parte, las autoridades también destacaron algunos cierres en ambos sentidos como: el Bulevar Adolfo López Mateos, de Hilario Medina a Distribuidor Vial Juan Pablo II, Bulevar Mariano Escobedo, del Malecón del Río a Adolfo López Mateos, Bulevar Paseo de Jerez, de Francisco González Bocanegra a Olímpica, Bulevar Francisco Villa, de Francisco González Bocanegra a bulevar La Luz y la avenida Pradera, de Francisco González Bocanegra a Adolfo López Mateos.

Estas son las alternativas que puedes tomar en vialidades para evitar el cierre: Malecón del Río (parte inferior), Bulevar Juan José Torres Landa, Bulevar Vicente Valtierra, Bulevar José María Morelos, Bulevar La Luz y la Calzada de Guadalupe y Florencio Antillón.

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