Explota Casa por Fuga de Gas en Lomas de Vista Hermosa en León; Hay Seis Lesionados

Una intensa movilización por parte de elementos de bomberos y de Protección Civil, se originó después de que una casa ubicada en la Colonia Lomas de Vista hermosa, explotara a causa de una fuga de gas de un tanque , dejando daños en las viviendas aledañas.

Nota Relacionada: Roban a Mujeres Más de 100 Mil Pesos Dentro del Banco en Celaya Guanajuato

Los hechos ocurrieron después del mediodía, cuando vecinos de la calle Asturias, notaron un fuerte olor a gas, por lo que no dudaron en llamar a los números de emergencia, siendo los primeros en llegar policías municipales, quienes al confirmar el reporte y inmediato pidieron el apoyo de los Bomberos y de Protección Civil.

Ante ello, inmediatamente también el personal de seguridad implementó un operativo de resguardo en la zona, donde pedían a los vecinos tomar precauciones, pues de la casa donde se desprendía el olor no contestaba nadie a la puerta, acción que alertó más a los presentes.

Al llegar el personal de Bomberos y de Protección Civil, intentaron ingresar al domicilio, ya que nadie contestaba al timbre, por lo que no dudaron en implementar otro tipo de acciones para resguardar y salvaguardar a los vecinos presentes.

Desafortunadamente, al intentar ingresar al domicilio, la casa explotó, acción que provocó que varios elementos de Bomberos y de Protección Civil resultaran lesionados, mientras que testigos de esta explosión llamaron a los números de emergencia para pedir la presencia de paramédicos.

Vecinos cierran sus negocios al quedarse sin luz por varias horas

Al arribo de los rescatistas, de inmediato brindaron atención médica a los lesionados, siendo un total de seis personas quienes al ser estabilizados algunos de ellos fueron trasladados a los hospitales más cercanos para brindarles la atención pertinente.

Ahí se supo después que la vivienda de donde se desprendía el olor a gas no se encontraba nadie y que el origen había sido un tanque, donde afortunadamente no se reportan más personas lesionadas o fallecidos, mientras que vecinos de la zona al ver este tipo de acciones cerraron sus negocios y tomaron las medidas pertinentes, pues la luz se había ido por varias horas.

Historias recomendadas:

NLD