Hombre Destroza Fuente en Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato; Logran Detenerlo

Durante las primeras horas del día, un hombre ingresó a las instalaciones de Presidencia de Celaya, para retirar las macetas de la fuente y comenzar a destruirla, acción que llamó la atención de los empleados y policías, quienes lograron detenerlo.

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Fue a través de una cámara de seguridad al interior de la presidencia que se logró captar el momento en el que entró un hombre a la presidencia de Celaya y sin mayor contratiempo se dirigió a la fuente que se encuentra al centro del inmueble.

En el video, se puede ver al hombre mover las macetas que están alrededor de la fuente, acción que los mismos empleados lo ven normal en un principio, como si se tratara de un arreglo que se le haría al inmueble.

Tras retirar las macetas, el hombre comienza a delimitar el área con unas cintas, para después tomar uno de los tubos y comenzar a golpear el petril de la fuente hasta dañarlo.

Esto de inmediato llamó la atención de empleados y de los policías de la zona, siendo uno de ellos el que se pone frente al hombre para detenerlo, pese a que ya había logrado dañar parte de la fuente sin que nadie pudiera detenerlo.

Personal del Ejército llega para esposarlo y detenerlo

En el video se puede ver cómo la policía lo aborda y después de dialogar, llegan elementos del Ejército Mexicano, con la finalidad de detenerlo ante los destrozos ocasionados a este inmueble de presidencia.

Al final, se puede ver cómo los elementos lo esposan y lo sacan del recinto para ser trasladado a barandilla y presentado ante las autoridades correspondientes para que se inicie un proceso y conocer a fondo los detalles.





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