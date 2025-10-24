Karely Elizabeth Sale de su Casa a Trabajar en León y No Regresa; Emiten Ficha de Búsqueda

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato emitió una ficha de búsqueda en coordinación con autoridades del Municipio de León para dar con el paradero de Karely Elizabeth, de 28 años de edad.

De acuerdo a información brindada por la plataforma de la Fiscalía, así como de sus familiares, Karely Elizabeth, salió de su casa a trabajar, pero al llegar la noche, sus papás notaron que no regresaba a su hogar.

Ante ello, sus familiares optaron por comenzar a preguntar sobre su paradero con otros conocidos y amigos de la joven de 28 años, pero después de un par de horas, no lograron obtener información alguna.

Al llegar casi la medio noche, decidieron llamar a los números de emergencia para reportar que Karely no regresaba a casa, por lo que también tratar de obtener algún tipo de información a través de las redes sociales.

Desafortunadamente, con el paso de las horas y con el apoyo de las autoridades, optaron por recurrir al apoyo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con la finalidad de ver si Karely era encontrada fuera de la ciudad de León.

Karely Elizabeth no regresa a casa y su familia teme por su integridad

Hasta el momento, no se ha tenido información que ayude a dar con el paradero de la joven de 28 años, por lo que también las autoridades han emitido una ficha de búsqueda, donde se dan a conocer características de Karely.

En los detalles brindados por su familia, afirman que la joven tiene dos tatuajes, uno de ellos en el muslo, por lo que piden a la ciudadanía cualquier información que ayude a dar con su ubicación, ya que se teme por su integridad.

