Padres de Familia No Llevan a sus Hijos a las Escuelas Tras Asesinatos en Salamanca

A unos días de que un grupo armado asesinara a 11 jóvenes y dejara heridos a 12 más en una cancha de fútbol en Loma de Flores en Salamanca, vecinos de la zona, piden a las autoridades más seguridad en la zona, pues siguen sin contar con la presencia de la policía y han dejado de llevar a sus hijos a la escuela por la inseguridad.

Fue el pasado domingo cuando la tranquilidad de Loma de Flores se vio afectada cuando hombres armados atacaron a balazos a varias personas que se encontraban en la cancha de fútbol, acción que marco ese día a los habitantes de la comunidad y zonas aledañas.

Desde ese día, la cancha de fútbol lucía igual al momento del ataque, dejando las huellas del ataque con las carpas y botellas a la vista, rodeados con la cinta con la que acordonaron las autoridades para evitar dañar el área del ataque.

Hoy en día, los habitantes de Loma de Flores, reconocen que del domingo a la fecha, la presencia de las autoridades ha sido nula, sin contar con la presencia de elementos de la policía municipal o de la Guardia Nacional, por lo que han dejado de llevar a sus hijos a la escuela ante la falta de seguridad.

No vienen al kinder, estamos preocupados. Toda la semana no los hemos traído al kinder. Pedimos seguridad. No nos han resuelto nada y este plantel está expuesto. Exigimos Seguridad”, comentó Ana, habitante de la comunidad.

Vecinos piden apoyo de la Policía en los alrededores de las escuelas

Asimismo, han sido los mismos vecinos que piden a las autoridades el apoyo para contar con la presencia de la Policía, sobre todo en los alrededores de las escuelas, como lo es un Kinder que se encuentra abandonado por elementos de Seguridad.

Hay poca seguridad en el kinder, no tiene una barda que proteja a los alumnos ante otro ataque o cualquier situación de inseguridad”, externó Juan Ramírez.

De esta manera, los vecinos reconocen que la falta de seguridad continúa en Loma de Flores, por lo que pide la presencia de la Policía o alguna autoridad, pues viven con el temor de que vuelva ocurrir un ataque como el del pasado domingo.

