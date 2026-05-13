Melchor fue Sentenciado a 22 Años y Seis Meses de Cárcel por Matar a su Pareja en Irapuato

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo una sentencia condenatoria de 22 años y seis meses de prisión en contra de Melchor “N”, al demostrar su responsabilidad en el feminicidio de su pareja sentimental. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2024, cuando la víctima fue reportada como desaparecida

La víctima fue encontrada dentro de una alcantarilla

El 11 de enero de 2025, la mujer fue localizada sin vida y con signos de violencia dentro de una alcantarilla en la comunidad El Pájaro de Ocampo. Gracias a la identificación científica realizada por la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas y a las indagatorias conducidas con perspectiva de género por la Fiscalía Regional D.

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El Ministerio Público presentó las pruebas suficientes para vincular al imputado con el delito, desmintiendo su versión y garantizando que el crimen no quedara impune mediante la dictación de esta resolución judicial.

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