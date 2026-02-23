Tres Motociclistas Ignoran a la Policía de León y Desatan Persecución; Logran Detenerlos

Tras los hechos ocurridos de saqueos y comercios incendiados en León, Guanajuato, la policía logró capturar a tres jóvenes que iban a bordo de una moto y que, al indicar que se pararan, trataron de darse a la fuga, desatando esto una persecución.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 2 de la tarde, cuando tres jóvenes que circulaban en una motocicleta sobre el bulevar de Vicente Valtierra, recibieron indicaciones de una patrulla para que se orillaran.

Ante ello, los tres tripulantes de la moto, prefirieron acelerar su paso que frenarse, lo que provocó que los elementos que iban a bordo de la patrulla, pidieron apoyo con la finalidad de frenar el paso de los motociclistas.

El conductor de la moto y sus compañeros, que viajaban sin casco de seguridad, trataron de perder a la policía, pero su esfuerzo fue en vano, ya que gracias a la intervención de más elementos, logró frenar su camino.

Ahí, los elementos de Seguridad inmediatamente procedieron a bajar a los jóvenes tripulantes de la moto, para detenerlos y subirlos a la patrulla al infringir varias medidas de seguridad y del reglamento.

Policía refuerza operativos en varias zonas de León

Es importante recordar que tras los hechos ocurridos el pasado domingo, donde varias tiendas se vieron vandalizadas, autoridades del municipio de León dieron a conocer que la seguridad se vería reforzada.

Ante ello, los policías, al ver a los jóvenes ignorar sus señalamientos, optaron por detenerlos, donde trataron de darse a la fuga sin tener resultado positivo.

