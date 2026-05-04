Motociclistas Invaden Carril y Provocan Choque Frontal en Sierra de Lobos en León, Guanajuato

Un fuerte accidente ocurrió en la carretera rumbo a Sierra de Lobos, en León, Guanajuato, donde dos motociclistas invadieron el carril contrario en una curva y terminaron chocando contra otra moto, dejando a varias personas lesionadas.

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El accidente quedó captado en video por un testigo, quien grabó el momento exacto en el que se puede ver como hay varios motociclistas en la zona, cuando de repente se ve a dos personas abordo de una moto que pasan a gran velocidad.

Metros más adelante, el piloto al parecer pierde el control de la moto e invade el carril contrario, al mismo tiempo que en este pasaba otra motocicleta, quienes chocan de frente ante la mirada de varios testigos.

En ese momento, los tripulantes de ambas motocicletas, salen proyectados ante la mirada de amigos que se encontraban de espectadores y quienes al ver lo ocurrido de inmediato llamaron a los números de emergencia.

Debido al fuerte impacto, uno de los tripulantes de la moto, al salir proyectado se impactó en el muro de contención, evitando que cayera de varios metros de altura, pero llevándose un fuerte golpe.

Paramédicos trasladan al hospital a motociclistas lesionados

Los primeros en llegar fueron policías municipales, quienes al ver lo ocurrido pidieron nuevamente el apoyo de los paramédicos, quienes al llegar brindaron de inmediato atención médica a los lesionados.

Por su parte, la policía resguardo la zona y ayudó a las labores del tráfico con la finalidad de evitar otro accidente, mientras que los heridos eran estabilizados para posteriormente trasladarlos al hospital más cercano.

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