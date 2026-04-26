Muere Menor de 13 Años Ahogado en un Estanque en San Felipe, Guanajuato

Lo que pretendía ser un día de diversión entre amigos y familiares, termino en tragedia, cuando un menor de 13 años, falleció ahogado, luego de meterse a nadar a un estanque con agua, en el municipio de San Felipe, Guanajuato.

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De acuerdo a información por parte de las autoridades, los hechos ocurrieron cuando el menor de 13 años, había acudido a la zona con amigos y familiares, para disfrutar de un día de convivencia entre los presentes.

En cierto momento, al menor se le hizo fácil meterse a nadar al estanque con agua, sin tener conocimiento de lo profundo y peligroso que era, por lo que sus familiares, solo vieron como se metió al agua, pero notaron que no salía.

Ante ello, no dudaron en ayudar para encontrarlo y sacarlo, mientras que su familia, llamaba a los números de emergencia para reportar los hechos, al mismo tiempo que se sumaba más agente a la ayuda.

Los primeros en llegar fueron policías municipales de San Felipe, quienes de inmediato pidieron el apoyo de los paramédicos, así como el apoyo de personal de Bomberos y Protección Civil.

Encuentran el cuerpo después de varias horas

La zona fue resguardada, mientras que los rescatistas comenzaban con las labores para localizar el cuerpo del menor de 13 años, pero no tenían resultado positivos, por lo que la angustia crecía entre sus familiares.

Desafortunadamente, la mala noticia llegó cuando después de un par de horas, se logró encontrar el cuerpo del menor, el cual ya no presentaba signos vitales, por lo que se pidió el apoyo del personal de la Fiscalía y del Semefo, quienes serán los encargados de realizar las indagatorias correspondientes.

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