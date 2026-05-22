Mueren Adultos Mayores en un Incendio en su Casa en la Colonia Villas del Country en León

Elementos de varias corporaciones de Seguridad y de Bomberos, se movilizaron tras el reporte de un incendio en una vivienda en Villas del Country, en León, donde al sofocar las llamas se dieron cuenta que dos adultos mayores habían fallecido al interior de la casa.

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De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron cuando vecinos llamaron a los números de emergencia minutos después de las 6 de la tarde, reportando que una vivienda estaba siendo consumida por las llamas.

A los pocos minutos, los primeros en llegar fueron policías municipales, quienes al confirmar los hechos, despejaron el área con la finalidad de evitar una tragedia, mientras que vecinos ayudaban a pagar las llamas.

Al llegar los bomberos, fueron notificados que al interior de la vivienda había dos adultos mayores, por lo que de inmediato se coordinaron para sofocar las llamas, mientras la zona era acordonada por los uniformados.

De igual manera, las autoridades pidieron a los vecinos despejar el área con la finalidad de evitar una tragedia en caso de que se presentara una explosión, mientras que los tragahumo realizaban las acciones pertinentes.

Fallecen dos abuelitos al interior de la vivienda en Villas del Country

Después de un par de minutos, que lograron sofocar las llamas, los bomberos pudieron ingresar a la vivienda, pero desafortunadamente notaron que los dos adultos mayores, habían sido víctimas del incendio.

Ante ello, se informó al personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quien junto con el Semefo, llegaron al lugar para comenzar con las indagatorias correspondientes sobre los hechos acontecidos.

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