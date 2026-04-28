Mueren Dos Motociclistas al Chocar de Frente en Uriangato; Hay una Mujer Lesionada

Elementos de la Policía Municipal, así como paramédicos, se movilizaron después de que se reportara un fuerte choque de frente entre dos motociclistas sobre un bulevar en Uriangato, donde fallecieron dos hombres.

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De acuerdo al reporte de las autoridades de Uriangato, los hechos ocurrieron minutos después de las 7 de la noche, cuando a la cabina llegó el reporte sobre un accidente que ocurrió sobre el bulevar Uriangato.

Al lugar, acudieron policías municipales, quienes al confiar los hechos, nuevamente pidieron el apoyo de los paramédicos, mientras ayudaban a las labores en el tráfico, pues las motocicletas afectaban uno de los carriles.

A los pocos minutos, los rescatistas llegaron al lugar del accidente para brindar atención médica los involucrados en el accidente, pero desafortunadamente, dos de los hombres, ya no contaban con signos vitales.

Por su parte, una mujer, tripulante de una de las motocicletas accidentadas, se encontraba con vida, por lo que recibió atención médica para ser estabilizada y poderla trasladar al hospital más cercano.

Acude personal de la Fiscalía y del Semefo

Ante ello, se informó al personal de la Fiscalía General del Estado, así como a la Semefo para que acudieran al lugar y comenzar con las indagatorias correspondientes para poder así deslindar responsabilidades.

Ahí mismo, se informó que el accidente se ocasionó cuando presuntamente, un perro se atravesó en el camino de una motocicleta, lo que provocó que el conductor perdiera el control e invadiera el carril contrario, ocasionando el fuerte choque de frente contra otra moto.

Hasta el momento, no se tiene información de los conductores fallecidos, por lo que serán las autoridades, quienes le den seguimiento a los hechos ocurridos en este fatal accidente sobre el bulevar Uriangato.

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