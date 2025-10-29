Inicio Bajio Encuentran Muerta a Mujer de 40 Años por lo que se Investiga a su Pareja en León, Guanajuato

Encuentran Muerta a Mujer de 40 Años por lo que se Investiga a su Pareja en León, Guanajuato

Una mujer de 40 años de edad fue encontrada sin vida dentro de un domicilio en la colonia Héroes de León en León, Guanajuato, su pareja fue detenida y es investigada.

Mujer de 40 Años es Encontrada Muerta en su Casa en León, Guanajuato; su Pareja Fue Detenida. Foto: Manuel González

La madrugada de este miércoles la central de emergencias 911 recibió la denuncia de una probable muerte dentro de un domicilio

Por lo que acudieron elementos de Seguridad Pública para corroborar la información. 

Hallan a mujer boca abajo acostada en su cama sin vida en su casa 

Al llegar los policías al domicilio tocaron a la puerta pero nadie abrió por lo que tuvieron que forzar la chapa. Ya adentro de la casa comenzaron a buscar a la señora hasta que la encontraron dentro de su cuarto.

Estaba acostada en su cama, boca abajo, inconsciente, por lo que los policías pidieron la presencia de personal médico

Paramédicos acudieron al llamado y al revisar a la mujer de 40 años de edad se percataron de que ya presentaba varias horas sin signos vitales. 

La pareja fue detenida como principal sospechoso de la muerte de la mujer 

Autoridades detuvieron a un hombre, pareja de la mujer fallecida, siendo puesto a disposición de las autoridades pertinentes.

El sospechoso indicó que la noche del lunes tuvieron una discusión y él le tapó la boca y se fue, pero la dejó con vida y al regresar este miércoles ya estaba muerta

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de recopilar indicios para armar una carpeta de investigación, mientras que personal del Semefo levantaron el cuerpo de la víctima. 

 

Alejandro Gibran Chichipan 

