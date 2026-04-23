Matan a Balazos a Mujer con 7 Meses de Embarazo en la Colonia Santa María de Cementos en León

Un ataque armado en contra de dos personas, se registró alrededor de las 8:30 de la noche del pasado martes en calles de la colonia Santa María de Cementos en León, Guanajuato.

Vecinos de la zona que se percataron de los balazos, llamaron a las autoridades de seguridad y rescate al número de emergencias 911 para que arribarán a atender a las víctimas.

Elementos de diversas corporaciones llegaron al lugar de los hechos para encontrar a una mujer con impactos de arma de fuego y un hombre que la acompañaba, quien resultó sin heridas.

La mujer que falleció respondía al nombre de María

Paramédicos que respondieron al llamado, desde su llegada al lugar le comenzaron a brindar atención médica a la joven, quien minutos después fue confirmada como fallecida. La mujer fue identificada como María de 33 años de edad, quien tenía 7 meses de embarazo; su pareja no presentó heridas durante el ataque armado.

Autoridades estatales están encargadas de investigar los hechos

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato llegaron a la zona acordonada, para comenzar con el levantamiento de pesquisas y abrir una carpeta de investigación.

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Hasta el momento, testigos señalaron que los presuntos responsables iban a bordo de una motocicleta y al encontrarse con la pareja les dispararon sin mediar palabra. Presuntamente el ataque iba dirigido al hombre, quien ya cuenta con antecedentes penales, tiene un historial de 46 detenciones por diversos delitos.

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Redacción N+

JIPV