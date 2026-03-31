Menor de 18 Meses de Silao fue Llevada a Texas a Recibir Atención Tras Sufrir Quemaduras Graves
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Una menor de 18 meses de edad tuvo que ser trasladada a una clínica en Galveston, Texas en Estados Unidos tras sufrir quemaduras graves en su cuerpo.
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El pasado lunes los padres de una menor de 18 meses de edad, acudieron a la Central de Bomberos de Silao, Guanajuato pidiendo su apoyo.
Ya que su hija había presentado quemaduras de gravedad en su cuerpo, por lo que de inmediato realizaron la logística para trasladarla a Texas, Estados Unidos.
La menor de 18 meses fue llevada a la clínica Shriners Childerns
En una ambulancia y apoyados por otros vehículos de emergencia se dirigieron al Aeropuerto Internacional del Bajío.
De donde, en un avión charter fue trasladada la menor de 18 meses a Galveston, Texas en Estados Unidos.
Personal de la clínica Shiners Children’s ya esperaban a la menor, gracias al apoyo de Shriners Anezeh y Medical Shrine Club Bajío.
Se desconocen los hechos que causaron las quemaduras en la niña
Hasta el momento, no se ha dado a conocer la mecánica de los hechos que causaron las quemaduras en el cuerpo de la menor.
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Antes de ser trasladada, la bebé recibía atención médica en el Hospital General Regional Número 1 del IMSS en León, Guanajuato.
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Redacción N+
JIPV