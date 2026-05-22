Preescolar Suspende Clases por Presunta Granada en Los Sauces en Silao, Guanajuato

La mañana del pasado jueves 21 de mayo se denunció a las autoridades, sobre la presencia de un presunto artefacto explosivo ubicado a un costado de un preescolar en Silao, Guanajuato.

Habitantes de la comunidad de Los Sauces encontraron la presunta granada

Los hechos se reportaron a las autoridades alrededor de las 6:00 de la mañana por habitantes de la comunidad de Los Sauces. Fue sobre la calle principal de la comunidad con su cruce con la calle Medina, justo a espaldas de la barda que divide el preescolar y las vías del tren donde estaba la presunta granada dentro de un bote.

Policía Municipal de Silao fueron los primeros en acudir el hecho. Tras confirmar la sospecha, oficiales dialogaron con la directora del preescolar, quien extendió el mensaje a padres y maestros.

Las clases tuvieron que ser suspendidas para evitar accidentes

Este jueves no habría clases por un supuesto artefacto explosivo. Para las 10:00 de la mañana, personal de la Defensa y el Escuadrón Anti Bombas tomaron las riendas del asunto. Para el medio día el artefacto se retiró mientras integrantes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato llevará a cabo la investigación correspondiente.

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Cómo y desde cuándo este dispositivo estuvo ahí, a la intemperie y justo a escasos centímetros de la escuela son las dudas que rondan por la cabeza de habitantes de Los Sauces.

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JIPV