Aseguran 25 Mil Litros de Hidrocarburo Diésel de un Almacen Clandestino en Cortazar, Guanajuato

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato en conjunto con la Secretaria de la Defensa Nacional y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado lograron el aseguramiento de 25 mil de litros de hidrocarburo que se encontraban en un inmueble en el municipio de Cortazar, Guanajuato.

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Fue la misma dependencia de seguridad del Estado, quien dio a conocer los hechos gracias a un operativo donde participaron varias corporaciones de seguridad. Hasta el momento no hubo personas detenidas.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz realizaban un recorrido por las calles del municipio Cortazar, cuando detectaron un fuerte olor a combustible en la zona, hecho que los llamó la atención.

Esto provocó que de inmediato se activaran protocolos de seguridad y se pidieran refuerzos para poder ingresar el inmueble de donde provenía el fuerte olor a combustible, al mismo tiempo que llegaba también personal de Pemex.

En ese momento al ingresar los elementos de seguridad lograron detectar una toma clandestina que había en el inmueble donde también pudieron tener a la vista miles de litros de hidrocarburo que se encontraban en pequeños contenedores.

De igual manera se informó que tras el aseguramiento, se activaron los protocolos correspondientes y se dio intervención a personal especializado de PEMEX para la atención técnica del sitio, mientras que lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), para la integración de la carpeta de investigación.

Asimismo, se indicó que el hallazgo tuvo lugar en caminos de terracería de la comunidad Santa Fe de la Purísima, donde integrantes operativos detectaron el olor a combustible y que no está lejos de Cortazar.

Encuentran en el lugar cisternas enterradas

Ahí, se pudo de inmediato ubicar dos cisternas enterradas, utilizadas para resguardar hidrocarburo, abastecidas presuntamente desde la toma ubicada en las inmediaciones, además de encontrar un contenedor tipo cisterna con capacidad de 20 mil litros, con aproximadamente 8 mil litros de diésel, un contenedor tipo cisterna con capacidad de 20 mil litros, con aproximadamente 17 mil litros de diésel y una toma clandestina de hidrocarburo (diésel).

Ante ello, también informaron al personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para dar seguimiento a esta investigación donde hicieron entrega del hidrocarburo asegurado en el lugar de los hechos en Cortazar, Guanajuato.

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