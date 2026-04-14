Repartidores de Comida Exigen Justicia por Muerte de un Compañero en Celaya, Guanajuato

El pasado domingo por la noche, Giovanni, quien era repartidor de comida de plataforma murió al ser atropellado por una conductora en presunto estado de ebriedad.

Compañeros de Giovanni exigen que la conductora pague con cárcel

Los hechos han causado indignación entre repartidores de comida de plataforma, por lo que este pasado lunes se presentaron en la Presidencia Municipal y en la Delegación Regional de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

En la alcaldía un grupo de motociclistas de plataforma que exigen justicia para Giovanni, se reunieron con el Presidente de Celaya, Juan Miguel Ramírez, quien les ofreció acompañamiento.

Después los motociclistas se trasladaron al lugar en donde ocurrió el accidente, la esquina del bulevar Adolfo López Mateos y la calle Luis Cortazar, donde reiteraron su exigencia de justicia.

Juez determinará la situación jurídica de la presunta responsable

Más tarde acudieron a la Fiscalía Regional en Celaya para exigir que la joven que conducía el vehículo en presunto estado de ebriedad, identificada como Paloma, no solo pagué con dinero sino con años de cárcel por su crimen.

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Finalmente la Fiscalía del Estado emitió un comunicado de prensa, donde confirmó la investigación objetiva y científica para garantizar la justicia, mientras que la situación jurídica de joven detenida será determinada por un juez.

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Redacción N+

JIPV