Rescatan a Conductor y Detienen a Hombre Armado que Intentó Asaltarlo en San Miguel de Allende

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz y Guanajuato confirmaron la liberación de un conductor de transporte de personal que presuntamente había sido privado de la libertad, por un hombre que fue detenido con armas y cartuchos útiles en San Miguel de Allende.

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De acuerdo a un comunicado por parte de la dependencia estatal de Seguridad, los hechos ocurrieron cuando elementos de Seguridad del Estado, realizaban un patrullaje de rutina por zona de La Nopalera.

Ahí, los uniformados realizaba un operativo de rutina, cuando detectaron una unidad con placas irregulares sobre la carretera Celaya–San Miguel de Allende, por lo que le marcaron en un principio un alto.

Ante ello, el operador del autobús, hizo caso omiso al llamado, acción que de inmediato llamó la atención de los elementos de Seguridad, quienes comenzaron una persecución hasta la comunidad Los Remedios.

Al alcanzar el autobús, le pidieron al conductor como a un tripulante bajarse de la unidad, notando en ese momento que el piloto sufría una fuerte crisis nerviosa, luego de referir que había sido víctima de un asalto momentos antes.

Detienen a hombre que había privado de la vida al conductor

En ese momento, los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) procedieron a interrogar al otro hombre, a quien se le encontró cartuchos útiles y un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Ante ello, los uniformados procedieron a detener al hombre, quien junto con lo asegurado fue presentado ante las autoridades correspondientes de la Fiscalía General con la finalidad de darle continuidad su caso, mientras que al conductor se le brindó atención médica.

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