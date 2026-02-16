Joven Muere en Riña Campal en Valle de Señora en León; Otro Joven fue Herido de Gravedad

La mañana del pasado domingo se registró una pelea entre varios jóvenes de colonias como Valle de Señora y San José del Consuelo en León, Guanajuato.

Con golpes, pedradas, palazos, se agredieron los jóvenes involucrados, causando que los testigos llamaran a la Central de Emergencias 911.

Policías que llegaron a atender el reporte fueron agredidos

Elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar de los hechos para atender el reporte, sin embargo fueron recibidos con agresiones por parte de los involucrados en la riña.

Por lo que los uniformados repelieron las agresiones con gas lacrimógeno y después se escucharon detonaciones por arma de fuego.

Joven muere por impacto de bala presuntamente por policías

Después de las 3:00 de la tarde, tras escucharse los disparos, las pedradas y palazos pararon. Sin embargo, en la calle quedaron los cuerpos de dos jóvenes tirados e inconscientes.

Por lo que se pidió el apoyo de socorristas para que brindaran atención médica a los heridos. Al llegar los paramédicos comenzaron con su labor pero uno de los jóvenes ya no contaba con signos vitales.

Una de las víctimas fue llevada urgente a un hospital

Mientras que el otro joven fue trasladado a un hospital en estado de salud grave. Policías y los involucrados en la riña se dispersaron quedando solamente el cuerpo del joven fallecido.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de comenzar con las investigaciones.

Elementos de la Guardia Nacional fueron los encargados de acordonar el área, hasta que fue levantado el cuerpo del joven.

