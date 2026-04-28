Roban Camión con 20 Toneladas de Cebolla y lo Recuperan en Irapuato, Guanajuato

Un camión de carga con 20 toneladas de cebolla fue robado en las carreteras de Guanajuato y localizado horas después por elementos de varias corporaciones de Seguridad, gracias a la pronta denuncia. Lo recuperan en Irapuato.

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De acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, el robo ocurrió minutos después de las 6 de la tarde, cuando llegó un reporte a la cabina del 911, lo que generó de inmediato la movilización de varias unidades estatales.

Ante ello, la dependencia de Seguridad realizó en coordinación de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y de la Guardia Nacional varios operativos por ciudades vecinas al municipio de Irapuato, así como en comunidades.

Horas más tarde, la dependencia de Seguridad informó que cerca de la zona industrial de Irapuato, se pudo encontrar un camión en estado de abandono, con características similares a las que se había reportado de la unidad robada.

Esto provocó que al lugar llegar más elementos de Seguridad, con la finalidad de implementar un operativo y resguardar la zona, mientras que los uniformados confirmaban que sí se trataba del camión de carga robado.

Abandonan camión robado con cebollas; no hay detenidos

Eran alrededor de las 12 de la noche, cuando las autoridades confirmaron que se trataba del camión robado, donde también se informaba que en su interior llevaba consigo las 20 toneladas de cebollas, evaluadas en medio millón de pesos.

Al final, las autoridades de Seguridad presentes aseguraron el camión, el cual será presentado ante la dependencias correspondiente para el análisis y así devolverlo al dueño junto con la mercancía.

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