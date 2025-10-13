Roban un Tractocamión y lo Recuperan en la Carretera de San José Iturbide, Guanajuato

Una intensa movilización por parte de elementos de Seguridad, se realizó en diversos puntos de Guanajuato, cuando varios hombres robaron un tractocamión cargado con mercancía en las carreteras de San José Iturbide.

Los hechos ocurrieron el fin de semana, cuando a la cabina de 911, llegó un reporte sobre un robo de un tractocamión cargado con mercancía en la carretera que sale de San José Iturbide.

De inmediato se realizaron diferentes protocolos de búsqueda con operativos coordinados con Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), quienes tras el reporte, se desplegaron en varios puntos aledaños al municipio de San José Iturbide.

Tras un par de horas, gracias a la pronta movilización, fue en un camino de terracería donde los elementos de Seguridad pudieron ubicar lo que parecía un tractocamión con las mismas características antes mencionadas.

Al ubicar el vehículo, de inmediato se pidió apoyo a la corporación, por lo que en cuestión de minutos, llegaron hasta el camino de terracería más elementos y así proceder con la investigación del tractocamión.

¿Cómo fue recuperado el tractocamión robado?

Al desplegar el operativo en la zona, se confirmó que el tractocamión sí era el que había sido robado, logrando la detención de dos personas en el lugar, mientras que los elementos de Seguridad aseguraban el vehículo.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó en su cuenta personal, la detención de los dos hombres como presuntos responsables del robo de transporte, por lo que serán presentados a las autoridades correspondientes para seguir con su proceso.

