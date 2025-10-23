Sinai Gallardo de 16 Años Desapareció al Salir de la Escuela en Salamanca, Guanajuato

Familiares, amigos y autoridades estatales buscan al menor de edad, Sinai, de 16 años, quien al parecer salió de la escuela en Salamanca y ya no regresó a casa, por lo que la Fiscalía de Guanajuato, activó su ficha de búsqueda.

Te Recomendamos: Seguridad Privada Frustra Robo en Tienda Departamental; Huyen Ladrones

Los hechos ocurrieron hace una semana, cuando el menor de edad, conocido como Sinai Gallardo López, de 16 años de edad, había salido a la escuela ese miércoles como cualquier otro día, por lo que sus papás lo esperaban entre 2 y 3 de la tarde.

Pero las horas pasaron y sus papás comenzaron a preocuparse, por lo que se dirigieron a la escuela del CECYTE y al tener conocimiento que ya no se encontraba en el plantel, iniciaron su búsqueda con amigos y compañeros cercanos.

Desafortunadamente, con el paso de las horas, la angustia creció y sus papás no tenían información alguna para dar con su paradero, por lo que decidieron notificar a las autoridades municipales sobre su desaparición.

Al mismo, tiempo familiares del menor de edad, también apoyaron con una búsqueda a través de las redes sociales, con la finalidad de que alguien pudiera darles detalles sobre su ubicación, pues no era normal que se tardara tanto en regresar a casa.

Compañeros de Sinai desconocen de su paradero

Sin tener resultados positivos, los familiares junto con las autoridades municipales tomaron nota sobre los detalles del menor de edad, Sinai, afirman que había salido de la escuela y ya no regreso a casa, como era costumbre todos los días.

Ante ello, autoridades municipales junto con estatales, notificaron a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para que activara su ficha de búsqueda y se compartiera con estados aledaños con la finalidad de poder tener conocimiento sobre su ubicación.

Por su parte, los papás de Sinai afirman que al momento de su desaparición, el menor de edad portaba el uniforme del CECYTE, por lo que piden ayuda para brindar cualquier información que ayude a su localización.

Historias recomendadas:

NLD