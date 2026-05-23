Tres Menores de 14 Años Han Sido Encontrados Muertos en Guanajuato, Dos en Celaya y Uno en Valle

Tres menores de edad, que se encontraban con ficha de desaparición, fueron encontrados sin vida en diferentes municipios de Guanajuato, dos en Celaya y uno más en Valle de Santiago, Guanajuato.

El primer menor de edad, fue identificado como Francisco Guadalupe Olvera Rangel de 14 años, que fue reportado como desaparecido en alerta Amber Guanajuato, fue encontrado sin vida casi un mes después.

La desaparición fue reportada el 24 de abril pasado, y fue encontrado sin vida el miércoles 20 de mayo, este es el tercer menor de edad reportado como desaparecido y encontrado sin vida en distintos municipios de Guanajuato.

De acuerdo a autoridades, algunos menores se dedican al robo de vehículos o a cometer otros delitos

La segunda fue Paula Nicol Pérez Hernández, también de 14 años, desaparecida desde el pasado mes de enero en Celaya y desactivada su ficha de búsqueda el pasado 6 de abril de este año 2026.

El director de Policía, Rafael Cajero Reyes, reconoció que es común que reporten a adolescentes como desaparecidos y algunos han sido localizados con personas que cometen delitos, o que andan en vehículos robados.

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José Martínez, también de 14 años de edad, ha sido el tercer menor localizado sin vida, pero él fue encontrado en Valle de Santiago, Guanajuato.

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Redacción N+

JIPV