Ataque Armado Deja a Una Mujer Muerta y Cuatro Heridos en la Colonia Chapalita en León

Un ataque directo registrado en el cruce de las calles Jalisco y Canadá, en la colonia Chapalita, en León, Guanajuato, dejó como saldo una mujer sin vida y cuatro personas lesionadas, entre ellas dos hombres y dos mujeres.

La mujer que fue asesinada tenía 54 años de edad y estaba conviviendo afuera de un puesto de comida

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban conviviendo al exterior de un puesto de comida cuando sujetos armados arribaron sorpresivamente al lugar y abrieron fuego en su contra.

En el sitio falleció una mujer de 54 años, mientras que los cuatro heridos fueron atendidos por paramédicos y trasladados a recibir atención médica. El crimen provocó una fuerte movilización de los tres niveles de gobierno.

Autoridades no han confirmado la detención de alguna persona

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y de la Guardia Nacional blindaron la escena del crimen y desplegaron patrullajes en los alrededores, extendiendo el cerco perimetral hacia la calle Luis González.

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Presuntamente dos de los atacantes fueron detenidos más adelante, pero esto no fue confirmado por ninguna autoridad. La escena quedó bajo resguardo de autoridades ministeriales para el inicio de las investigaciones correspondientes.

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JIPV