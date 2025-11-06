Adolescente Fue Atropellada por Camión Escolar en Chihuahua; Así Despidieron a Vela Yasmín

Familiares, amigos y compañeros de la joven Vela Yasmín, de 14 años, le dieron el último adiós tras el fatal accidente ocurrido el martes 4 de noviembre, cuando fue atropellada por el camión que transportaba a alumnos de su propia escuela secundaria, sobre el Periférico Francisco R. Almada, al sur de la ciudad de Chihuahua.

Los restos de la menor fueron velados en una funeraria de la colonia Villa Juárez, donde decenas de personas acudieron para despedirse de quien fue recordada como una joven alegre, enérgica y querida por sus compañeros.

Realizaron una caminata y homenaje en su secundaria

En muestra de cariño y solidaridad, alumnos, maestros y directivos de la Secundaria Federal Número 7 realizaron una caminata desde el plantel educativo hasta la funeraria, vistiendo prendas blancas y portando globos del mismo color que fueron soltados al cielo en su memoria.

Posteriormente, en la escuela, se llevó a cabo un pasillo de honor y un pase de lista simbólico, acompañados por música de mariachi. Con lágrimas y aplausos, los presentes despidieron a Vela Yasmín, cuyos restos estuvieron por última vez en lo que fue su aula, su escuela y su segundo hogar.

