Adulto Mayor Muere Tras Caída Cuando Realizaba Trabajos de Mantenimiento en Chihuahua

Un hombre de la tercera edad murió la tarde de este martes mientras realizaba trabajos de mantenimiento en un local ubicado sobre la avenida Trasviña y Retes, en la ciudad de Chihuahua. De acuerdo con sus compañeros, la víctima cayó desde una altura aproximada de metro y medio cuando intentaba bajar un aire acondicionado de la parte trasera de una camioneta pick up blanca.

Tras la caída, el trabajador recibió un golpe contundente que le provocó la muerte de manera inmediata. Paramédicos de URGE arribaron al sitio para brindarle atención, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Historias recomendadas: Muere Adulto Mayor Tras Incendio en Vivienda de Chihuahua

Tras el incidente, familiares del hombre llegaron al lugar

Agentes policiacos acordonaron el área para resguardar la escena y permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el procesamiento correspondiente. Minutos después, familiares del hombre llegaron al lugar.

Muere Hombre Bajo un Puente a Metros de un Albergue en Ciudad Juárez

El operativo obligó al cierre del sentido sur a norte de la avenida Trasviña y Retes, generando afectaciones viales mientras se llevaban a cabo las diligencias. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente laboral.

Historias recomendadas: