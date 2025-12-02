Muere Adulto Mayor Tras Incendio en Vivienda de Chihuahua

La mañana de este martes 2 de diciembre, se registró un incendio en el interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Jesús Guardado y 44, en la colonia UP, al sur de la ciudad de Chihuahua. De acuerdo con los primeros reportes proporcionados por las autoridades, fueron los vecinos del sector quienes se percataron del siniestro luego de observar una gran cantidad de humo saliendo del interior de la casa, por lo que de inmediato solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

Podría Interesarte: Incendio en Ciudad Juárez Consume un Negocio de Reciclaje

Al sitio arribaron agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes acordonaron el área para permitir que los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos trabajaran en sofocar las llamas, luego de informarse que en el interior se encontraba una persona atrapada.

Adulto Mayor Fallece Dentro del Domicilio

Al ingresar a la vivienda, localizaron a un adulto mayor de aproximadamente 80 años, quien lamentablemente perdió la vida, ya que no pudo ser rescatado a tiempo debido a la intensidad del fuego.

Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar la causa del incendio, mientras que personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Complejo Estatal de Seguridad para practicarle la necropsia de ley.

Historias recomendadas: