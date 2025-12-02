Incendio en Ciudad Juárez Consume un Negocio de Reciclaje

Durante la madrugada de este martes 2 de diciembre, se registró un incendio al interior de un negocio dedicado a la compra y venta de materiales reciclados, ubicado en el cruce de las calles Majalca y Basaseachi, en la colonia Villa Residencial del Real, en Ciudad Juárez.

Podría Interesarte: Hallan Tres Cuerpos con Huellas de Violencia Cerca del Umbral del Milenio en Ciudad Juárez

Al lugar acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para resguardar el perímetro, así como elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron para sofocar las llamas que ya se habían extendido hasta los cables eléctricos de la zona. Afortunadamente, el incendio fue controlado, evitando así que se propagara a otras estructuras cercanas.

Minutos después, llegó al sitio un hombre que afirmó que le permitían quedarse de manera temporal en el interior del establecimiento; sin embargo, debido al siniestro, el afectado declaró que perdió todas sus pertenencias.

Autoridades Investigan el Origen del Incendio

Hasta el momento, no se han dado a conocer las posibles causas que originaron el incendio. Las autoridades investigan si se trató de un accidente o de un acto intencional.

Será una vez concluidos los peritajes cuando se determine el origen del fuego y se brinde información oficial sobre lo sucedido. No se reportaron personas lesionadas, únicamente pérdidas materiales.

Historias recomendadas: