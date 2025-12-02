Hallan Tres Cuerpos con Huellas de Violencia Cerca del Umbral del Milenio en Cd. Juárez

Durante la madrugada de este 2 de diciembre, se recibió un reporte al número de emergencias 911 sobre el hallazgo de tres cuerpos, con visibles huellas de violencia, cerca del Umbral del Milenio, también conocido como La Puerta de Ciudad Juárez, ubicada a la altura del kilómetro 342 de la carretera Panamericana.

Elementos de la Guardia Nacional arribaron como primeros respondientes y acordonaron la escena. De acuerdo con los primeros informes, los cuerpos se encontraban desmembrados, envueltos en cobijas, bolsas y cinta adhesiva.

Podría Interesarte: Ataque Armado en Ciudad Juárez Deja a un Hombre Lesionado

Minutos más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado llegó al sitio para iniciar con las investigaciones correspondientes, así como el Servicio Médico Forense (SEMEFO), quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos. Los restos fueron trasladados a sus instalaciones para llevar a cabo los estudios correspondientes que permitan identificar a las víctimas y determinar las causas de muerte.

Autoridades Investigan el Caso

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información adicional sobre este hecho violento. Se espera que, una vez que avancen las investigaciones, pueda darse a conocer la identidad de las víctimas, así como más detalles que puedan ayudar a dar con los responsables.

Muere Hombre Bajo un Puente a Metros de un Albergue en Ciudad Juárez

Historias recomendadas: