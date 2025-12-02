Agricultores Regresan a Puentes Internacionales de Ciudad Juárez por Falta de Acuerdos

Agricultores de distintos municipios del estado se movilizaron este martes 2 de diciembre hacia los cruces internacionales Jerónimo–Santa Teresa, Córdova–Américas y Zaragoza–Ysleta, en Ciudad Juárez, para manifestarse ante la falta de acuerdos con el Gobierno Federal respecto a la Ley Nacional de Aguas.

Artemio Arreola, presidente del Comisariado Ejidal de Galeana, explicó que la presencia de los productores en los puentes se mantendrá de forma pacífica y que, por ahora, no contemplan bloqueos. Señaló que la movilización tiene como fin respaldar a quienes viajaron a la Ciudad de México para participar en las mesas de negociación.

Productores exigen que se respeten los acuerdos tomados en mesas de diálogo

Fidel Mendoza, productor del Valle de Juárez, informó que previamente los agricultores se habían retirado debido a acuerdos alcanzados con autoridades federales, sin embargo, aseguró que dichos compromisos no han sido respetados. Indicó que el cierre de aduanas o de áreas en los cruces internacionales dependerá únicamente de que el Gobierno Federal cumpla lo acordado.

Los manifestantes instalaron una cocina improvisada en la zona para contar con alimentos durante el tiempo que permanezcan en los puentes internacionales, ya que no descartan que la protesta pueda extenderse por varios días.

