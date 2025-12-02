Resguardan Hospital Central de Chihuahua Tras Ingreso de Involucrados en Balacera en Aldama

Un fuerte operativo de seguridad fue implementado en el Hospital Central de Chihuahua, ubicado en el cruce de la avenida Cristóbal Colón y la calle Antonio Rosales, luego del ingreso de dos pacientes involucrados en un hecho violento ocurrido en la localidad de El Pueblito, en el municipio de Aldama.

De acuerdo con las autoridades, ambos individuos resultaron heridos durante una balacera registrada entre civiles armados en dicha comunidad. Tras el enfrentamiento, al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano y de la Policía del Estado, quienes aseguraron una importante cantidad de armas y detuvieron a nueve personas relacionadas con el hecho.

Te podría interesar: Adulto Mayor Muere Tras Caída Cuando Realizaba Trabajos de Mantenimiento en Chihuahua

Elementos de los tres órdenes de gobierno mantienen vigilancia en el Hospital Central de Chihuahua

Con el objetivo de prevenir cualquier intento de fuga o un nuevo incidente que ponga en riesgo al personal médico y a quienes acuden al hospital, elementos de los tres órdenes de gobierno mantienen vigilancia permanente en los accesos e inmediaciones del nosocomio.

Ciudad Juárez Cierra Noviembre con 49 Homicidios; Suman 863 Homicidios en 2025

Las autoridades informaron que el resguardo continuará mientras los pacientes permanezcan hospitalizados y se mantenga activa la investigación sobre el enfrentamiento ocurrido en Aldama. Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones si transitan por la zona debido a la presencia de unidades oficiales.

Historias recomendadas: