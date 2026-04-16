Aseguran 35 Mil Litros de Combustible en Carretera de Ciudad Juárez

Elementos de la Fiscalía General de la República realizaron el aseguramiento de un tanque cisterna que transportaba 35 mil litros de combustible en Ciudad Juárez, el cual se presume que presuntamente podría ser de procedencia ilegal.

El decomiso se llevó a cabo en un punto de revisión aleatorio instalado en el kilómetro 302 de la carretera Panamericana, con dirección hacia la ciudad de Chihuahua, cuando la unidad fue seleccionada para una inspección de rutina.

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Durante la revisión, el conductor señaló que el combustible había ingresado al país a través de la aduana mexicana; sin embargo, no pudo presentar la documentación que acreditara la legal internación del carburante.

Conductor fue detenido; investigan procedencia del combustible

Ante la falta de comprobantes, las autoridades procedieron con el aseguramiento del hidrocarburo y la detención del operador, quien fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para esclarecer la procedencia del combustible.

El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la República, instancia que determinará si se trata de un delito relacionado con el traslado ilegal de hidrocarburos, comúnmente conocido como huachicol.

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