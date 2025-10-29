Asesinan a Hombre a Balazos en la Colonia Hidalgo de Ciudad Juárez

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde del pasado martes en el cruce de las calles Chapala y Perú, en la colonia Hidalgo de Ciudad Juárez, lo que generó una intensa movilización policiaca en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, de entre 25 y 30 años de edad, fue perseguida por sus agresores, quienes viajaban a bordo de una camioneta color café.

El hombre vestía camisa blanca y pantalón de mezclilla al momento del ataque. Tras recibir múltiples disparos, perdió la vida en el lugar antes de que llegaran los cuerpos de emergencia.

Suman 56 homicidios dolosos en octubre

Tras el reporte de detonaciones, elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) acudieron al sitio para acordonar la escena y dar aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE), que inició las investigaciones correspondientes.

Con este hecho, Ciudad Juárez suma 56 homicidios dolosos en lo que va del mes, de acuerdo con el registro de las autoridades.

