Cancelan Vuelos en Ciudad Juárez por Condiciones Climáticas

La entrada del frente frío número 47 generó una alerta por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil este domingo 26 de abril, debido a las intensas rachas de viento que azotan la región.

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De acuerdo con la autoridad, las ráfagas han superado los 75 kilómetros por hora, provocando tolvaneras que reducen la visibilidad en distintos puntos de la ciudad y generando afectaciones como la caída de árboles, semáforos derribados, accidentes viales y apagones.

Rachas Superan los 75 Kilómetros por Hora | Foto: N+

Cancelan Vuelos por Condiciones Climáticas

Asimismo, la aerolínea Viva Aerobús informó la cancelación de al menos dos vuelos en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, como medida preventiva ante los riesgos que representan los fuertes vientos.

Las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones, evitar salir de casa si no es necesario y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

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