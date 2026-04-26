Fuertes Vientos Derriban Cables y Provocan Incendio en Ciudad Juárez

La tarde de este domingo 26 de abril se registró un incendio en el cruce de las calles Pinotepa e Ignacio Mariscal, en la colonia Mariano Escobedo, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con información brindada por las autoridades, los fuertes vientos registrados en la ciudad habrían ocasionado que cables de electricidad en la zona se desprendieran e hicieran contacto, generando chispas que derivaron en el incendio.

Vecinos Intentaron Contener el Fuego

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de resguardar la zona, mientras que el Heroico Cuerpo de Bomberos realizó labores para sofocar las llamas.

En el sitio, más de 50 vecinos se reunieron para intentar apagar el incendio, el cual consumió dos predios y dos vehículos en su totalidad. No se reportaron personas lesionadas.

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Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles al respecto. Se espera que, una vez concluidas las labores, las autoridades brinden mayor información sobre lo ocurrido.

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