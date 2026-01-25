Cierran Vialidades en Ciudad Juárez por Cristalización del Pavimento
La Coordinación General de Seguridad Vial emitió una lista de vialidades cerradas debido a la cristalización del pavimento provocada por las bajas temperaturas.
A través de su medio oficial, la Coordinación General de Seguridad Vial emitió una lista de vialidades que permanecen cerradas debido a la cristalización del pavimento ocasionada por las bajas temperaturas registradas en Ciudad Juárez.
Los cierres se implementaron con el objetivo de prevenir accidentes viales ante las condiciones climatológicas que afectan distintos puntos de la ciudad.
Lista de Vialidades Cerradas
-
Túnel de la 16 de Septiembre
-
Puente de la Sanders, ubicado en el eje vial Juan Gabriel y Municipio Libre
-
Puente de las Sandías, en la avenida Pérez Serna
-
Puente de ingreso a Paseo de la Victoria, de sur a norte
-
Puente Juan Pablo II y Francisco Villarreal Torres
-
Paseo de la Victoria y Piña
-
Avenida de las Torres y bulevar Zaragoza, de norte a sur
-
Candelilla y Uva, de sur a norte
-
Bulevar Talamás Camandari e Independencia, en ambos sentidos
-
Bulevar Independencia y Juárez Porvenir, en ambos sentidos
Exhortan a Extremar Precauciones
La Coordinación General de Seguridad Vial señaló que, hasta el momento, esta es la información disponible; en caso de que se registren más cierres, la lista será actualizada a través de sus canales oficiales. Asimismo, exhortaron a los conductores a tomar precauciones, reducir la velocidad y evitar maniobras riesgosas para prevenir accidentes viales.
