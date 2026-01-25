Continuarán Lluvias y Aguanieve en Ciudad Juárez; Protección Civil Emite Recomendaciones

La Dirección General de Protección Civil emitió un aviso preventivo ante la continuidad de las precipitaciones en forma de lluvia, aguanieve y nieve en distintos sectores de Ciudad Juárez.

De acuerdo con el reporte oficial, las condiciones meteorológicas continuarán con variaciones en su intensidad al menos hasta las 12:00 horas de este domingo 25 de enero. Hay posibilidad de acumulación de nieve, lo que podría generar riesgos en algunas vialidades y áreas peatonales.

Medidas Preventivas por Condiciones Climáticas

Se emitieron las siguientes recomendaciones preventivas ya que estas condiciones podrían provocar superficies resbalosas, reducción de visibilidad y complicaciones en la movilidad tanto vehicular como peatonal; es por ello que Protección Civil exhorta a la población a permanecer en sus viviendas y evitar salir si no es necesario.

En caso de salir, se recomienda conducir con precaución, a baja velocidad y manteniendo distancia suficiente entre vehículos para evitar frenados bruscos o maniobras repentinas.

Encender las luces del vehículo para mejorar la visibilidad.

A los peatones se les recomienda no caminar por zonas con encharcamientos o acumulación de agua.

Usar ropa abrigadora y prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores, además de evitar actividades al aire libre.

Proteger a las mascotas del frío y mantenerlas en resguardo.

Al encender calefactores, mantener siempre ventilados los espacios para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la dependencia ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

