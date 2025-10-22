Ciudad Juárez Realizará Desfile por 115 Años de la Revolución Mexicana
N+
Ciudad Juárez realizará un desfile por el 115.º aniversario de la Revolución Mexicana e invita a escuelas y organizaciones civiles a participar en carros alegóricos.
COMPARTE:
Las autoridades municipales de Ciudad Juárez dieron a conocer que se realizará el tradicional desfile cívico-deportivo del 20 de noviembre, con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana.
Podría Interesarte: Lanzan Jornada de Esterilización de Mascotas en Ciudad Juárez; Entérate Dónde Será
Este año, el desfile incluye una actividad especial: un concurso de carros alegóricos dirigido a escuelas de educación básica, dependencias y organizaciones de la sociedad civil.
Se premiará a los tres primeros lugares con incentivos económicos:
-
Primer lugar: 20,000 pesos
-
Segundo lugar: 15,000 pesos
-
Tercer lugar: 10,000 pesos
La convocatoria estará abierta hasta el 30 de octubre, y las instituciones interesadas pueden inscribirse; el objetivo es mantener viva la tradición y promover la participación de la comunidad en este tipo de actividades.
Recorrido y Participación en el Desfile
Guillermo Alvidrez, director de Educación del Municipio, informó que el desfile se llevará a cabo en la Avenida Insurgentes, desde la calle Ignacio Ramírez hasta la calle Constitución, comenzando a las 10:00 de la mañana.
Se estima que el evento tendrá una duración de 2:30 a 3 horas, con la participación de aproximadamente 40 contingentes y 6 mil participantes, siguiendo el mismo formato que el desfile del 16 de septiembre.
Historias recomendadas: