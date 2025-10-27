Ciudadanos en Chihuahua Rechazan ‘Accesorios’; Montos Alcanzan Hasta los 19 Mil Pesos

En las oficinas de Recaudación de Rentas ubicadas en la ciudad de Chihuahua, contribuyentes manifestaron su molestia por el cobro de un nuevo recargo denominado “accesorios”, el cual supera los mil 400 pesos y se aplica a quienes no han pagado la revalidación vehicular de este año.

La Secretaría de Hacienda no ha informado cuál es la fórmula utilizada para aplicar esta multa. En casos donde existen infracciones o adeudos antiguos, el concepto de accesorios puede alcanzar hasta los 19 mil pesos, situación que los ciudadanos consideran injusta.

El adeudo total era de 38 mil pesos; nomás de accesorios eran 19 mil pesos. En total pagué 14 mil pesos con cambio de propietario. Fue bastante; la verdad, no me parece justo por cómo está la situación, expresó un contribuyente afectado.

Usuarios Señalan Falta de Mejoras en Calles y Carreteras

Las personas afectadas lamentan que, pese a los altos cobros, las vialidades continúan en mal estado.

Se me hace muy elevado; aparte, están subiendo esos precios, pero las carreteras están muy feas o las calles con tanto bache.

Algunos contribuyentes indicaron que el plazo para pagar los accesorios es reducido y que los montos son excesivos, incluso tratándose de una sola anualidad.

Es un cargo muy elevado. En el caso de mi moto, solo debo este año y me están cobrando 9 mil pesos. Aparece un descuento de 6 mil y al final son 2 mil 400, pero solo de un año. Tengo 30 días para pagarlo. Está mal, pero en fin, ¿qué hacemos?, mencionó otro afectado.

