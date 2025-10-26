Mujer Cae del Segundo Piso Mientras Impermeabilizaba en Chihuahua

Una mujer de aproximadamente 45 años resultó lesionada tras caer desde el segundo piso de su vivienda, ubicada en la intersección de las calles Xóchitl y Xochimilco, en la colonia Infonavit Nacional, al norte de la ciudad de Chihuahua.

Podría Interesarte: Mujer Privada de la Libertad Escapa en Ciudad Juárez; Hallan a Otra Víctima Sin Vida

Testigos del incidente reportaron de inmediato la caída al número de emergencias 911, por lo que paramédicos de URGE y del Cuerpo de Bomberos acudieron rápidamente al lugar. Al llegar al domicilio, los socorristas atendieron a la víctima, quien señaló que se encontraba realizando labores de impermeabilización en la azotea de su vivienda. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer habría dado un mal paso, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera hacia la parte trasera del inmueble.

Mujer Sufrió Lesiones en la Cabeza Tras caer

Las autoridades informaron que la mujer presentó golpes en la cabeza y una posible fractura en la pierna izquierda. Debido a sus lesiones, los paramédicos la trasladaron de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada.

Historias recomendadas: