Mujer Privada de la Libertad Escapa en Ciudad Juárez; Hallan a una Sin Vida

Durante la mañana de este 26 de octubre, una mujer logró escapar de un domicilio donde aparentemente se encontraba privada de su libertad y solicitó ayuda a la Policía Municipal. Los agentes llegaron al cruce de las calles Francisco Galarza y Alfonso Quiroz, en la colonia Lucio Blanco, e ingresaron al domicilio tras el reporte.

Al interior de la vivienda, las autoridades localizaron el cuerpo de una mujer sin vida, con visibles huellas de violencia. Además, encontraron a una mujer de la tercera edad, quien fue asegurada para fines de investigación, ya que hasta el momento no se ha podido determinar si también estaba privada de la libertad o si formaba parte del grupo de los presuntos responsables del hecho.

César Omar Muñoz Morales, secretario de Seguridad Pública Municipal, informó que se notificó a la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, la cual, en coordinación con la Fiscalía de Género, realiza el levantamiento de evidencias y la investigación correspondiente. Hasta el momento no se reportan personas detenidas relacionadas con los hechos.

Autoridades Mantienen Operativos en Colonias Aledañas

Agentes de diversas corporaciones mantienen operativos de vigilancia y búsqueda en las colonias Lucio Blanco, Los Alcades, Universidad y áreas aledañas, con el objetivo de localizar a los presuntos responsables y esclarecer este violento incidente que ha generado alarma entre los vecinos.

