Hombre Armado Asalta Tienda en Chihuahua; Ladrón se Lleva 18 Celulares

Durante la mañana de este domingo 26 de octubre se registró una importante movilización policiaca en una tienda ubicada en la colonia Alamedas, al norte de la ciudad de Chihuahua, luego de que un sujeto armado irrumpiera en el establecimiento para cometer un asalto.

Ladrón se Llevó 18 Celulares Durante un Asalto

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió al interior del local comercial ubicado sobre la avenida Dostoyevski, casi en el cruce con la Av. Sosa Vera, cuando un hombre armado ingresó y, tras amenazar a los empleados con un arma de fuego, sustrajo alrededor de 18 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos que se encontraban en exhibición. Tras obtener el botín, el agresor escapó rápidamente del sitio.

Los trabajadores del lugar solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, por lo que elementos de la Fiscalía General del Estado, así como peritos en Criminalística, acudieron al lugar para levantar evidencia y entrevistar a los empleados y testigos. Las autoridades iniciaron una investigación con el objetivo de identificar al responsable y recuperar lo robado.

Hasta el momento, no se ha informado el monto total de lo sustraído. Se espera que, conforme avancen las indagatorias, se pueda obtener más información sobre el asaltante, así como sobre su posible localización.

