Credencialización Bowí en Chihuahua: ¿Cómo Tramitar Tarjeta Si Eres Estudiante de la UACH?

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que la campaña de credencialización del sistema Bowí continúa en el Campus II de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), en beneficio de estudiantes de las facultades de Ingeniería y Ciencias Químicas.

El módulo estará ubicado en el lobby del edificio administrativo que comparten ambas facultades, y las y los estudiantes podrán tramitar o renovar su tarjeta preferencial los días jueves 6, viernes 7, lunes 10 y martes 11 de noviembre, en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 1:30 p.m. a 4:00 p.m.

Tarjeta preferencial ofrece descuento del 50% en tarifa Bowí

La tarjeta Bowí tiene un costo de 30 pesos y permite acceder a una tarifa preferencial del 50% por viaje dentro del sistema de transporte para los estudiantes.

La campaña busca acercar el trámite a la comunidad universitaria y facilitar la movilidad dentro del circuito del campus, donde opera una ruta del Bowí que conecta las principales facultades.

¿Cuales son los requisitos para tramitar la credencial del transporte Bowí?

Para tramitar la tarjeta Bowí, es necesario que los estudiantes se presenten en persona en el módulo con estos documentos:

Credencial escolar vigente con foto y sello.

Constancia de estudios.

Recibo de pago de inscripción a nombre del solicitante.

Identificación oficial.

Para más información sobre el procedimiento, renovación o ubicación del módulo, las y los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al (614) 512-93-86 o seguir las redes sociales oficiales de Bowí, donde se publicarán las próximas fechas y sedes de la campaña.

