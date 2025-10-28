Lanza JMAS Chihuahua Programa “Ponte al Corriente con el Agua” con Descuentos de Hasta el 100%

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua presentó hoy martes 28 de octubre, el programa “Ponte al corriente con el agua”, con el que se ofrecerán importantes descuentos a usuarios domésticos y comerciales que mantienen adeudos relacionados con el suministro, drenaje y saneamiento.

A partir del sábado 1 de noviembre, los usuarios domésticos podrán acceder a hasta un 100% de descuento en multas y recargos, así como al 90% en adeudos de agua, drenaje y saneamiento. Durante diciembre, los beneficios se reducirán al 90% en multas y recargos y 80% en adeudos del servicio, por lo que las autoridades exhortaron a aprovechar los descuentos de noviembre.

Usuarios comerciales también recibirán beneficios

Para los usuarios comerciales, el programa iniciará el 15 de noviembre, con 100% de descuento en recargos y 60% en adeudos de agua, drenaje y saneamiento. El director ejecutivo de la JMAS, Alan Falomir, explicó que el programa estará vigente hasta el 31 de diciembre, aunque no descartó que se extienda durante el próximo año.

No hay que esperarnos a diciembre, hay que aprovechar noviembre porque es el máximo descuento que tenemos. Es una oportunidad única que no podemos desperdiciar para regularizar nuestro contrato.

Programa aplicará en todo el estado

La iniciativa será replicada en todo Chihuahua, ya que es coordinada por la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), con el objetivo de incentivar la regularización de usuarios morosos y mejorar la recaudación del servicio.

La dependencia informó que con estos beneficios, la JMAS busca fortalecer el sistema de distribución de agua y drenaje, además de promover la cultura del pago responsable entre los usuarios.

