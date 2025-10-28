Detienen a Mujer con Más de 40 Dosis de Droga en Guachochi, Chihuahua

La Célula de las Bases de Operación Interinstitucional (BOI) detuvo en Guachochi, Chihuahua, a una mujer identificada como Sandra Ivonne R.C., de 24 años, por delitos contra la salud, luego de encontrarle más de 40 envoltorios con un polvo blanco con las características cocaína durante un operativo conjunto de seguridad.

El arresto se registró sobre la Avenida Paseo de las Garzas, donde agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional realizaban recorridos de vigilancia como parte de las acciones para reforzar la seguridad en la zona serrana.

Aseguran droga y vehículo durante el operativo

De acuerdo con el reporte oficial, la mujer tripulaba un vehículo en color blanco, en cuyo interior se localizaron 44 envoltorios de plástico transparente que contenían un polvo blanco con las características propias de la cocaína, con un peso aproximado de 23 gramos.

Tras la detención, Sandra Ivonne R.C. y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, que continuará con las investigaciones y definirá su situación legal.

